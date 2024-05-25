قائمة بآخر تحديث لاسعار صرف الدولار في العراق- عاجل

2024-05-25 20:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

تراوحت اسعار صرف الدولار امام الدينار بين 145.450 و145.650، في محافظات العراق، حيث تم تسجيل اقل سعر للصرف بين بغداد واربيل والبصرة، والسعر الاعلى في الديوانية والعمارة والكوت.

وجاءت قائمة سعر صرف الدولار امام الدينار مع اغلاق البورصات كالاتي:

السعر الرسمي من البنك المركزي

100$=132,000

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100$=145,450 بغداد

100$=145,450 اربيل

100$=145,450 البصرة

100$=145,500 السليمانية

100$=145,500 دهوك

100$=145,550 کرکوك

100$=145,550 حلبجة

100$=145,500 موصل

100$=145,500 النجف

100$=145,600 الرمادي

100$=145,600 سماوة

100$=145,550 الناصرية

100$=145,600 كربلاء

100$=145,600 بعقوبة

100$=145,600 حلة

100$=145,650 الكوت

100$=145,650 الديوانية

100$=145,600 تكريت

100$=145,650 العمارة

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