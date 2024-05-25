2024-05-25 20:18:07 - المصدر: منصة إيشان

سلط احتمال أن يطرح الأصوليون في إيران اسم “جميلة علم الهدى” زوجة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، للترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقررة في 28 من يونيو/حزيران المقبل، الضوء على دستورية ترشح المرأة الإيرانية للرئاسة. وفي كل انتخابات رئاسية في إيران، يدور الجدل في البلاد بشأن إمكانية السماح للمرأة بالدخول إلى هذا المعترك السياسي المهم، لكن منذ […]

ظهرت المقالة بعد طرح اسم زوجة “رئيسي”.. هل يمكن للمرأة الإيرانية الترشح للرئاسة؟ أولاً على ايشان.