رئيس هيئة الإعلام يبحث مع رئيس معهد العالم العربي في باريس إحياء الإرث الحضاري العراقي وتمكين الشباب

2024-05-25 20:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: التقى رئيس هيئة الإعلام والاتصالات الدكتور علي المؤيد، برئيس معهد العالم العربي في باريس السيد جاك لانغ، في لقاء تناول أهمية العراق وإرثه الحضاري والتاريخي في تعزيز الهوية الوطنية العراقية وتوطيد العلاقات الثقافية مع العالم. وأكد الدكتور المؤيد في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية “على الدور المحوري الذي...

