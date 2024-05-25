تحديد موعد مغادرة وفد المنتخب الوطني إلى جاكرتا

2024-05-25 21:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع - إحسان المرسوميأكد المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد، اليوم السبت، أن وفد المنتخب سيغادر إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا يوم الـ 2 من حزيران المقبل، استعداداً لمواجهتي إندونيسيا وفيتنام في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027 و كأس العالم 2026.وقال عماد في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللاعبين المحترفين قد خيروا بمسألة التحاقهم بالمنتخب، أما من خلال السفر مع الوفد، أو المغادرة من البلدان التي يحترفون بها إلى إندونيسيا مباشرة".وأكد عماد، "عدم وجود تجمع في بغداد، كون المباراة الأولى ستقام في إندونيسيا بأيام الفيفا داي"، فيما أشار إلى، أن "المنتخب سيخوض أربع وحدات تدريبية ومن ثم سيتدرب على الملعب الرئيسي الذي ستقام عليه المباراة، وتم اختيار فندق قريب على ملعب المباراة، وهو الأفضل في إندونيسيا".