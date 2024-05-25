خامنئي لرشيد: نشكر تعاطف الشعب العراقي مع إيران

2024-05-25 21:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدم المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم السبت، شكره للشعب العراقي لمشاعره وتعاطفه مع الشعب الإيراني، على اثر حادث مروحية الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي التي لقي فيها حتفه مع مرافقيه.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، والوفد المرافق له حضر المجلس التأبيني المقام على أرواح الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ورفاقه في حسينية الإمام الخميني بطهران، حيث قدم التعازي إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي الخامنئي، وكبار المسؤولين الإيرانيين".

وأعرب الرئيس رشيد عن أسفه العميق بهذا الحادث الذي سبق زيارة مرتقبة ومهمة للرئيس الإيراني إلى العراق لبحث العلاقات المتينة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وبما يلبي مصلحة الشعبين الجارين.

من جانبه، أعرب خامنئي عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على حضوره لتقديم العزاء، وإلى الشعب العراقي لمشاعره وتعاطفه مع الشعب الايراني، مؤكدا على العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين وضرورة مواصلة الطريق لتعزيزها وتنميتها.