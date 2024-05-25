الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الخدمات المقدمة في منصة أور إلى 392 من مؤسسات حكومية

2024-05-25 21:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميأعلن فريق الإعلام الحكومي، ارتفاع عدد الخدمات المقدمة في منصة آور إلى 392 عبر 83 مؤسسة حكومية، وفيما أكد الاستعانة بكوادر على مستوى عال من الكفاءة وبرامج متطورة لحماية البيانات في مركز البيانات الوطني، شدد على عدم حصول أي حالات تسريب أو اختراق.وقال المتحدث باسم الفريق حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تواصل إجراءاتها الهندسية والفنية حول ملف تكامل قواعد البيانات الحكومية بتنسيق مباشر مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات لغرض إكمال قاعدة البيانات الخاصة بعملية التحول الرقمي وصولا نحو التحول الرقمي الشامل".وأضاف، أنه "في هذا الجانب فإن عدد الخدمات الإلكترونية الحكومية في بوابة أور وصل إلى 392 خدمة في مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية وهذا الأمر يسهم في تجاوز البيروقراطية وعملية الزخم الحاصل على مؤسسات الدولة وكذلك تسهيل وتسريع إنجاز معاملات المواطنين في مختلف القطاعات الداخلة ضمن هذه البوابة".وتابع، أن "هنالك كذلك خدمة تحويل وثائق صحة الصدور الورقية إلى إلكترونية، ووصل عدد المؤسسات المشتركة في هذا البرنامج إلى 83 مؤسسة ما بين وزارة وهيئة ومحافظة وتم إصدار 6 ملايين و500 ألف وثيقة ورقية وتحويلها إلى إلكترونية، وهذا الأمر أيضا اختزل الزمن على المواطن حيث كان هنالك تأخير في استصدار صحة الصدور الورقية يصل أحيانا لعدة أشهر".وأشار إلى، أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء في حالة من التواصل والتكامل مع المؤسسات الحكومية كافة لإنجاز عملية أتمتة جميع المؤسسات الحكومية دون استثناء".وتابع، أن "عملية التحول الرقمي تسهم بالحد من عملية الفساد الإداري والمالي وكذلك عملية التلاعب والتزوير بالوثائق الرسمية وهنالك تنسيق مباشر مع جميع المؤسسات الرسمية لتحويل الخدمات الورقية إلى إلكترونية، ومهمة مركز البيانات الوطني وبوابة أور الإلكترونية هي استضافة هذه المواقع وتنظيم وتهيئة الإجراءات الاحترازية كافة".وفيما يتعلق بعملية حماية قواعد البيانات أوضح مجيد، أن "كوادر فنية وهندسية متقدمة ومتطورة وعلى مستوى عال من الكفاءة تعمل في مجال حماية البيانات في مركز البيانات الوطني، وكافة الأجهزة والمعدات متطورة وبإصدارات حديثة ومن مناشئ عالمية، وأيضا هنالك تنسيق عالي المستوى مع الأجهزة الامنية المعنية في عملية حفظ قواعد البيانات من التسريب أو الاختراق والعمل متواصل على قدم وساق للحفاظ على هذه البيانات، ولم تحصل لغاية الآن أي عملية اختراق أو تهكير لكل المنصات والبرامج التي يعمل عليها مركز البيانات الوطني".