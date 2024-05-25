الإعلام والاتصالات تبحث مع معهد العالم العربي إحياء الإرث الحضاري العراقي

2024-05-25 21:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، اليوم السبت، مع رئيس معهد العالم العربي في باريس جاك لانغ، إحياء الإرث الحضاري العراقي وتمكين الشباب.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المؤيد، التقى برئيس معهد العالم العربي في باريس جاك لانغ، في لقاء تناول أهمية العراق وإرثه الحضاري والتاريخي في تعزيز الهوية الوطنية العراقية وتوطيد العلاقات الثقافية مع العالم".وأكد المؤيد- وفق البيان- على "الدور المحوري الذي يلعبه الإرث الحضاري والتاريخي للعراق في تشكيل الهوية الوطنية، مشيراً إلى أن هذا الإرث يشكل جسراً للتواصل مع الثقافات الأخرى ويعزز مكانة العراق على الساحة الدولية".وأعرب، عن "تقديره للجهود التي يبذلها معهد العالم العربي في التعريف بالثقافة العربية والإسلامية، مشيداً بوجود الشاعر والأديب العراقي شوقي عبد الأمير في إدارة المعهد، داعياً إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والمعهد من خلال إقامة ورش عمل ومعارض فنية مشتركة تساهم في إثراء المشهد الثقافي والفني في كلا البلدين".وأكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، على "أهمية دعم الشباب العراقي وتوفير الفرص لهم للإبداع والتميز في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الشباب يمثلون مستقبل العراق ويحملون على عاتقهم مسؤولية بناء وطن مزدهر ومتقدم".من جانبه، أشاد جاك لانغ "بالدور الذي يلعبه العراق في الحفاظ على التراث الثقافي والإنساني، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين معهد العالم العربي وهيئة الإعلام والاتصالات العراقية في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة".ويعد معهد العالم العربي- بحسب البيان- "واجهة ثقافية ودبلوماسية أنشئ عام 1987 عبر شراكة بين فرنسا والدول العربية، ويتخذ من العاصمة باريس مقراً له".