رئيس الجمهورية يقدم التعازي والمواساة بوفاة رئيسي ورفاقه

2024-05-25 21:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعالتقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، في طهران، القائم بأعمال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مخبر، وذلك لتقديم التعازي بوفاة رئيسي ورفاقه.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية قدم التعازي والمواساة بوفاة رئيس الجمهورية آية الله إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما في حادث الطائرة المفجع".وأضاف البيان، أنه "في مستهل اللقاء، قدّم الرئيس والوفد المرافق التعازي والمواساة إلى محمد مخبر، وإلى القيادة والشعب الإيراني بالحادث المأساوي"، مشيرا إلى، أن "وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي هي خسارة كبيرة"، مؤكدا، "وقوف العراق إلى جانب إيران في هذا المصاب".وثمّن رئيس الجمهورية، "مواقف الرئيس الراحل الداعمة للعراق وعمله لتعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين والشعبين الجارين في مختلف المجالات"، لافتا إلى، أن "العراق كان يتطلع بآمال وطموحات كبيرة إلى الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها الرئيس إبراهيم رئيسي إلى العراق، ولكن الحادث وللأسف الشديد حال دون ذلك".وأكد رشيد، "أهمية العلاقات المتينة التي تجمع البلدين وضرورة مواصلة العمل لتعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وبما يحقق طموحات الشعبين الصديقين في إرساء الأمن والاستقرار والتعاون في المنطقة".من جانبه، أعرب مخبر عن "شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على حضوره لتقديم العزاء بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ورفاقه"، مؤكدا، "مواصلة الجمهورية الإسلامية لذات النهج في تعزيز العلاقات مع العراق على مختلف الصعد".