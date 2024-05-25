الشرطة يتمسك بصدارة دوري نجوم العراق

2024-05-25 21:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق الشرطة لكرة القدم، يوم السبت، على ضيفه القاسم بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة 31 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي، انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدفه في الدقيقة 57 عن طريق اللاعب مهند علي.

هذا وجاء هدف الشرطة الثاني بنيران صديقة، عندما أودع لاعب القاسم المحترف دينيس، كرة بالخطا بمرمى فريقه في الدقيقة 88، ليعزز الشرطة صدارة الدوري، برصيد 70 نقطة، بينما تجمد رصيد القاسم عند النقطة 22 بالمركز 18.

وفي مباراة أخرى، فاز فريق دهوك على ضيفه فريق نفط البصرة بنتيجة 2-0، في مواجهة جرت على ملعب دهوك.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل دهوك هدفين في الدقيقة 57 عن طريق عناد اللواتي، وامو حزيز في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة رفع دهوك رصيده للنقطة 48 بالمركز السادس، بينما تجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 27 بالمركز 17.