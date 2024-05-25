2024-05-25 21:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أدلى المتهم في القضية، المعروفة إعلاميًا في مصر بـ”سفاح التجمع” باعترافات “مروعة”؛ على خلفية اتهامه بقتل عدد من السيدات بمحافظات مختلفة. وقال المتهم أمام جهات التحقيق، إنه كان يسعى لإقامة علاقة محرمة مع الضحية ثم يجبرها على تناول مخدر “الآيس” أثناء الممارسة تمهيدا لقتلها. وبين أنه كان يقوم باصطياد ضحاياه عبر الإنترنت والكافيهات والملاهي الليلية، […]

ظهرت المقالة اعترافاته “مروعة”..شاب ثري يستدرج فتيات إلى شقته لـ”يقتلهن بعد الجنس” أولاً على ايشان.