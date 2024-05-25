المندلاوي يصل إلى الجزائر للمشاركة في المؤتمر ال (36) للاتحاد البرلماني العربي

2024-05-25 22:12:01 - المصدر: واع

بغداد- واعوصل رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، مساء اليوم السبت، إلى الجزائر للمشاركة في المؤتمر ال (36) للاتحاد البرلماني العربي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع):ان"المندلاوي، والوفد النيابي المرافق له، وصل مساء اليوم، إلى مطار هواري بو مدين في العاصمة الجزائرية الجزائر، حيث كان في استقباله رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، ابراهيم بو غالي".واضاف البيان ان" الوفد النيابي العراقي برئاسة المندلاوي، سيشارك في اعمال المؤتمر ال (36) للاتحاد البرلماني العربي، والذي يقام في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويستمر لمدة يومين، للفترة من ٢٦-٢٧ ايار ٢٠٢٤".