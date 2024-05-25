رئيس الوزراء يتفقد الجرحى الفلسطينيين الراقدين بمدينة الطب في بغداد

2024-05-25 22:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتفقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الجرحى الفلسطينيين الراقدين بمدينة الطب في بغداد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الانباء العراقية،(واع)- أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تفقد الجرحى الفلسطينيين الراقدين بمدينة الطب في بغداد".