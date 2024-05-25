رئيس الوزراء يتفقد الجرحى الفلسطينيين الراقدين بمدينة الطب في بغداد
2024-05-25 22:12:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
تفقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الجرحى الفلسطينيين الراقدين بمدينة الطب في بغداد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الانباء العراقية،(واع)- أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تفقد الجرحى الفلسطينيين الراقدين بمدينة الطب في بغداد".
تفقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الجرحى الفلسطينيين الراقدين بمدينة الطب في بغداد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الانباء العراقية،(واع)- أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تفقد الجرحى الفلسطينيين الراقدين بمدينة الطب في بغداد".