رئيس الجمهورية يعود إلى البلاد بعد تقديم التعازي في إيران
2024-05-25 22:12:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، إلى البلاد بعد تقديم التعازي في إيران.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والوفد المرافق عاد للبلاد بعد زيارة إلى طهران؛ لتقديم التعازي للقيادة والشعب الإيراني بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ورفاقه".
وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، إلى البلاد بعد تقديم التعازي في إيران.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والوفد المرافق عاد للبلاد بعد زيارة إلى طهران؛ لتقديم التعازي للقيادة والشعب الإيراني بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ورفاقه".