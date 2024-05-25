رئيس الجمهورية يعود إلى البلاد بعد تقديم التعازي في إيران

2024-05-25 22:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، إلى البلاد بعد تقديم التعازي في إيران.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والوفد المرافق عاد للبلاد بعد زيارة إلى طهران؛ لتقديم التعازي للقيادة والشعب الإيراني بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ورفاقه".