الشبلي: نرحب باعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين والمأساة في غزة أسقطت الأقنعة عن الدول الكبرى

2024-05-25 22:12:07 - المصدر: جريدة الصباح

القاهرة: الصباح

شارك النائب ناظم الشبلي عضو البرلمان العربي، اليوم السبت في أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث وتطرقت لمناقشة قضايا عربية مهمة.

ففي ملف القضية الفلسطينية شدد النائب ناظم الشبلي على هامش حضوره الجلسة التي عقدت بمقر الجامعة العربية في القاهرة على أهمية الموقف العراقي المساند للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية وتوفير الدعم الطبي لجرحى وأطفال غزة.

واوضح الشبلي ان المأساة الإنسانية والإبادة في غزة أسهمت بسقوط الكثير من الأقنعة عن الدول الكبرى المتشدقة بحقوق الإنسان وآخرها محاولة ضرب القانون الدولي بعرض الحائط من قبل الكيان الصهيوني الذي يحاول استهداف المحكمة الجنائية الدولية بعد تأكيدها على حصول إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

ولفت النائب الشبلي إلى ان إعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين كان مثار ترحيب وتقدير من العراق والبرلمان العربي ولجانه، مشيراً الى ان البرلمان العربي يمارس دوراً فاعلاً في دعم القضية الفلسطينية وتوضيح حالات الإبادة الموجودة في غزة إضافة الى بحث قضايا أخرى تخص الوطن العربي.

وبحثت الجلسة تداعيات الحرب الصهيونية الشعواء على غزة ومناقشات واعتماد التقارير المرفوعة من لجانه الدائمة وآخر التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي وتقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2023.