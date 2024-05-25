العين الإماراتي يبعثر يوكوهاما الياباني ويتوج بدوري أبطال آسيا

2024-05-25 22:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توج نادي العين الإماراتي، بلقب دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على نظيره يوكوهاما الياباني، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

واستفاد نادي العين من إحراز هدف في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الفريق الياباني (2/1)، لينجح الفريق الإماراتي في الفوز باللقب بنتيجة (6/3) في مجموع المباراتين.

وبذلك يحصد العين اللقب الآسيوي للمرة الثانية بعد تتويجه بالنسخة الأولى من البطولة بمسماها الجديد عام 2003.