الزراعة: تنفيذ حملات لمكافحة حشرتي الدوباس والسوسة بأشجار النخيل

2024-05-25 22:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، تنفيذ حملات لمكافحة حشرة الدوباس في أشجار النخيل، فيما أشارت إلى تشكيل غرفة عمليات لمكافحة حشرة ثانية هي السوسة التي ضربت تلك الأشجار ببعض المحافظات.وقال الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبد الحسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة تستعين حالياً بطيران الجيش لتنفيذ حملات لمكافحة حشرة الدوباس في أشجار النخيل، وكذلك لديها تقدم في ملف تصليح الطائرات الزراعية الجاثمة في مطار الصويرة، التي كانت متخصصة بالرش".وأضاف عبد الحسين، أن "بعض الطائرات الزراعية تعرضت إلى إيقاف إجباري من الشركة المصنعة لحين تصليح بعض القطع الغيار، وبالتالي الوزارة ماضية بعملية إجراء مناقصة؛ من أجل تصليح هذه الطائرات خلال الفترة المقبلة لإدخالها الخدمة حال إكمال تصليحها".وتابع، أن "حشرة الدوباس أصابت العديد من البساتين في عدة محافظات، وهناك جدول لغرض مكافحتها يتضمن أيام وساعات التنفيذ، يتم به إشعار المحافظات والمزارع التي يتم بها الرش، والوزارة لديها أيضا غرفة عمليات يومية لمكافحة حشرة السوسة الدخيلة على البساتين والتي تعتبر عابرة للحدود".وأكد عبد الحسين، أن "حشرة السوسة استطاعت أن تضع لها موطئ قدم في نخيل بعض المحافظات العراقية، في مقدمتها محافظة واسط، وقد قامت الوزارة باحتوائها"، منبها، "حاليا إجراءاتنا و فرقنا مستنفرة لمعالجة هذه الآفة، وأيضا هناك برامج توعوية، حيث تم تخصيص مبالغ من أجل مساعدة الفلاحين على التوعية والإرشاد في هذا المجال؛ من أجل التعرف على الآفة والإبلاغ الفوري عنها".