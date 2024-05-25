5 أشهر على مفاوضات انسحاب الامريكان.. الامن النيابية "تتوعد" بموقف حازم اذا "اكتشفت مماطلة"

2024-05-25 22:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكدت لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم السبت (25 ايار 2024)، انها سيكون لها موقف حازم في حال لمست مماطلات بحسم ملف انهاء مهام التحالف الدولي.

وقال رئيس اللجنة كريم المحمداوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق مستمر في المفاوضات مع الجانب الأمريكي بشأن انهاء مهام التحالف الدولي وإخراج كافة القوات الامريكية والأجنبية بصورة عامة، ولا توقف لهذا التفاوض"، مبينا ان "الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد اجتماعا جديدا للّجان الفنية والعسكرية المشتركة بجولة تفاوضية جديدة".

وأضاف المحمداوي، اننا "نثق بخطوات الحكومة العراقية بشأن حسم انهاء الوجود الأجنبي، فهي جادة بهذه الخطوة، لكن في نفس الوقت لدينا تخوف من قبل الجانب الأمريكي، فهو يريد التسويف والمماطلة بحسم التفاوض، وهو يسعى الى استمرار تواجده العسكري في العراق تحت مبررات ومسميات جديدة، وهذا اكيد فالأمر مرفوض سياسيا وشعبيا، ولن نسمح به اطلاقاً".

وأكد رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اننا "نتابع نتائج جولات التفاوض والحوار ما بين بغداد وواشنطن اول بأول، وسيكون لنا موقف حازم في حال لمسنا أي محاولات للمماطلة بحسم هذا الملف، فيجب ان يكون هناك جدول زمني واضح ومعلن للانسحاب الأمريكي من العراق".

ومنذ مطلع العام الحالي تم الاعلان عن بدء التفاوض بين الجانبين العراقي والامريكي لانهاء مهام أو تواجد التحالف الدولي في العراق، في ملف يلفه الغموض، حيث ان اعمال اللجنة المشتركة التي انطلقت بين الجانبين تهدف الى "اعادة تقييم الاوضاع" ومدى جاهزية القوات العراقية في مواجهة المخاطر، كما ان حكومة السوداني تقول انها بدأت مراحل "التحول" بالعلاقات مع الجانب الامريكي، من القطاع الامني الى قطاعات اقتصادية وتنموية مختلفة، فيما لاتتحدث واشنطن عن اي انسحاب من العراق، بل تؤكد انها في صدد اعادة صياغة التعاون الامني مع بغداد.



