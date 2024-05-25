اكثر من 5 الاف محكوم في سجون كردستان.. 25% منهم بالمخدرات

2024-05-25 22:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت مديرية الاصلاحيات في اقليم كردستان، اليوم السبت (25 ايار 2024)، عن وجود اكثر من 5 الاف مسجون يقضون محكوميتهم في سجون الاقليم، 25% منهم محكومون بالمخدرات.

وقال المدير العام لإصلاحيات إقليم كردستان إحسان عبد الرحمن بابان، في تصريحات تابعتها "بغداد اليوم"، ان نسبة المحكومين بالاتجار بالمخدرات ارتفعت 12% قياسا بالعام الماضي".

واضاف أن "5487 شخصا يقضون فترة محكوميتهم في إصلاحيات إقليم كردستان"، مبينا أن"1311 منهم محكومون بجريمة المخدرات ونسبتهم تصل إلى 25% من المجموع الكلي للمحكومين".

وأوضح أن "المحكومين القابعين في إصلاحيات الإقليم بجريمة الاتجار بالمخدرات يصل عددهم إلى 594 شخصا والبقية محكومون بجريمة التعاطي"، مؤكدا أن "من بين المحكومين 50 امرأة تنوعت جرائمهن بين الإتجار بالمخدرات وتعاطيه".