2024-05-25

شبكة أخبار الناصرية أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإندلاع حريق هائل في مخازن للاصباغ جنوب مدينة الناصرية. وقال المصدر لشبكة أخبار الناصرية، إن “حريقاً هائلا إندلع في مخازن للاصباغ في سوق الشيوخ”. وأضاف، أن “خمسة فرق اطفاء هرعت لإخماد الحريق”.

