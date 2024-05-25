المندلاوي لرئيس مجلس الشورى القطري: طريق التنمية نقطة التقاء مصالح المنطقة

2024-05-25 23:08:02 - المصدر: الفرات نيوز

التقى رئيس مجلس النواب بالنيابة، السيد محسن المندلاوي، والوفد النيابي المرافق له، مساء اليوم السبت في الجزائر، رئيس مجلس الشورى القطري، السيد حسن الغانم، والوفد المصاحب له، لمناقشة العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

واكد المندلاوي خلال اللقاء، ان العراق يشهد استقرار امني كبير، ومضى بتوقيع اتفاقيات ومشاريع استراتيجية مهمة، منها طريق التنمية الذي يجعل من العراق نقطة التقاء مصالح المنطقة، داعيًا الاشقاء العرب ومنهم القطريين إلى المشاركة في حركة الاستثمار التي يشهدها العراق.

وقال المندلاوي: ان مجلس النواب حريص على انجاح عمل الحكومة عبر دعم الاتفاقيات مع البلدان الشقيقة والصديقة، فيما اشار إلى ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية والدبلوماسية، وتفعيل عمل لجنة الصداقة الثنائية، واهمية التواصل والتنسيق المستمر بين الغرف التجارية لزيادة التكامل بين الشركات في البلدين.

