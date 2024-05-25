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العين الإماراتي يكتسح يوكوهاما الياباني بخماسية ويحصد لقب أبطال آسيا

العين الإماراتي يكتسح يوكوهاما الياباني بخماسية ويحصد لقب أبطال آسيا
العين الإماراتي يكتسح يوكوهاما الياباني بخماسية ويحصد لقب أبطال آسيا
2024-05-25 23:18:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
حصد العين الإماراتي، لقب دوري أبطال آسيا، بعد فوزه الساحق 5-1 على ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني، في إياب النهائي، على ستاد هزاع بن زايد.

ونجح العين في تعويض خسارته ذهابا بنتيجة 1-2 في اليابان، ليحصد اللقب الآسيوي، للمرة الثانية في تاريخه، بعد لقبه الأول في 2003.



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