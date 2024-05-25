العين الإماراتي يكتسح يوكوهاما الياباني بخماسية ويحصد لقب أبطال آسيا

2024-05-25 23:18:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحصد العين الإماراتي، لقب دوري أبطال آسيا، بعد فوزه الساحق 5-1 على ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني، في إياب النهائي، على ستاد هزاع بن زايد.ونجح العين في تعويض خسارته ذهابا بنتيجة 1-2 في اليابان، ليحصد اللقب الآسيوي، للمرة الثانية في تاريخه، بعد لقبه الأول في 2003.