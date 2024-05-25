تحت عنوان "القومية".. أربيل تحتضن مهرجان التنوع الثقافي (صور)

2024-05-25 23:18:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، مهرجان التنوع الثقافي، تحت عنوان "القومية" - نەتەوە - باللغة الكوردية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي، بمشاركة العديد من أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال علي سمير (مشارك في المهرجان) لوكالة شفق نيوز إن "هذا المهرجان في حدائق متنزه سامي عبد الرحمن بأربيل هو من المهرجانات الصيفية التي تجمع الكثير من أصحاب الأعمال والشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة وتأتي أعداد كبيرة من الناس ليلاً لزيارته والاستمتاع بأوقاتهم، إضافة إلى حضور الفعاليات الفنية المختلفة الموجودة فيه".

من جانبه، قال سلمان أحمد (زائر للمعرض)، للوكالة إن "هذا المهرجان يجمع العائلات من مختلف المحافظات ويحمل صبغة خاصة بالتنوع الثقافي في إقليم كوردستان، وهو مكان مناسب للأسر التي تزور المكان وتستمتع به كثيرا".

وتستمر فعاليات المهرجان الذي يتضمن فقرات ثقافية وترفيهية متنوعة، لمدة أيام عدة، في متنزه سامي عبد الرحمن وسط مدينة أربيل.