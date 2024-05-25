2024-05-25 23:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أحرز برشلونة الإسباني لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات بفوزه على منافسه ليون الفرنسي بهدفين نظيفين اليوم السبت في النهائي على ملعب “سان ماميس” في بلباو. وافتتحت أيتانا بونماتي التسجيل للبلوغرانا في الدقيقة (63).. وضاعفت ألكسيا بوتياس النتيجة لبرشلونة في الدقيقة (90+5). وبذلك حافظ الفريق الكاتالوني على لقب البطولة القارية بعد أنّ توّج الموسم الماضي […]

ظهرت المقالة سيدات برشلونة يحرزن لقب دوري أبطال أوروبا أولاً على ايشان.