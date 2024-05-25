حريق كبير وأصوات انفجارات وسط كربلاء (صور + فيديو)

2024-05-25 23:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، مساء السبت، باندلاع حريق كبير، وسماع أصوات انفجارات وسط مدينة كربلاء، في وقت تحاول فرق الدفاع المدني إخماد النيران.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "حريقاً كبيراً اندلع نتيجة احتراق قصب قرب دور تجاوز، ما تسبب باندلاع النيران في عدد من المنازل وانفجار أسطوانات غاز في منطقة سيف سعد وسط مدينة كربلاء".

وأضاف المصدر، أن فرق الدفاع المدني، وعدداً من المواطنين يحاولون إخماد النيران"، لافتاً إلى أن "الحريق ألحق أضراراً مادية في خمسة منازل تجاوز، من دون أي إصابات تذكر".

من جانبه، أكد مصدر في الدفاع المدني، للوكالة، أن "فرق الإطفاء متواجدة في مكان الحادث، وتحاول السيطرة على الحريق، الناجم عن اشتعال النيران بالقصب في بادئ الأمر".

وأوضح المصدر، أن "الحريق وقع ضمن منطقة تجاوز، وتسبب بخسائر مادية، ووفق المعلومات الأولية لا توجد أي إصابات بشرية"، فيما لم ينف أو يؤكد حدوث أضرار نتيجة انفجار أسطوانات الغاز داخل المنازل القريبة من الحادث.