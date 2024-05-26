الحكومة تلمس مؤشرات واضحة: الدولار الموازي سيتساوى مع الرسمي

2024-05-26 00:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، اليوم السبت (25 آيار 2024)، قرب تطابق سعر صرف الدولار في السوق الموازية مع السعر الرسمي، بالتزامن مع ارتفاع قدرات المصارف على تلبية المتطلبات.

وقال صالح في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "سعر الدولار سيكون 1320دينار خلال الأيام المقبلة"، مبينا ان "العوامل المهمة التي تعمل على انخفاض قيمة الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي في السوق الموازي للصرف ستبقى تتمحور على متغيرين مهمين، أولهما هو ارتفاع قدرات المصارف العاملة على الامتثال لقواعد التحويل الخارجي".

وأوضح أن "المؤشرات تشهد صعودا تراكمياً ارتفعت بموجبه نسبة الطلبات المرغوبة والمنفذة من العملة الأجنبية لمصلحة تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص عبر منافذ التحويل الرسمية والتي زادت على 85٪".

ومنذ ما يزيد عن الشهرين استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي حول الـ145 الف دينار لكل 100 دولار، بعد ان كان يتراوح بين 155 و 160 الف دينار لكل 100 دولار، فيما تزامن انخفاض سعر الصرف مع ارتفاع كمية مبيعات البنك المركزي من الدولار.