اخبار العراق الان

الرئيسيةبغداد اليوماخبار العراق الاقتصادية › قائمة بآخر تحديث لاسعار صرف الدولار في العراق

قائمة بآخر تحديث لاسعار صرف الدولار في العراق

قائمة بآخر تحديث لاسعار صرف الدولار في العراق
قائمة بآخر تحديث لاسعار صرف الدولار في العراق
2024-05-26 00:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

تراوحت اسعار صرف الدولار امام الدينار بين 145.450 و145.650، في محافظات العراق، حيث تم تسجيل اقل سعر للصرف بين بغداد واربيل والبصرة، والسعر الاعلى في الديوانية والعمارة والكوت.

 

وجاءت قائمة سعر صرف الدولار امام الدينار مع اغلاق البورصات كالاتي: 

 

السعر الرسمي من البنك المركزي

100$=132,000  

-------

100$=145,450  بغداد

100$=145,450  اربيل

100$=145,450 البصرة

100$=145,500  السليمانية

100$=145,500   دهوك

100$=145,550  کرکوك

100$=145,550  حلبجة

100$=145,500  موصل

100$=145,500  النجف

100$=145,600  الرمادي

100$=145,600  سماوة

100$=145,550  الناصرية

100$=145,600  كربلاء

100$=145,600  بعقوبة

100$=145,600  حلة

100$=145,650 الكوت

100$=145,650 الديوانية

100$=145,600 تكريت

100$=145,650 العمارة

واصل المتابعة على بغداد اليوم