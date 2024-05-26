قائمة بآخر تحديث لاسعار صرف الدولار في العراق
2024-05-26 00:06:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم-بغداد
تراوحت اسعار صرف الدولار امام الدينار بين 145.450 و145.650، في محافظات العراق، حيث تم تسجيل اقل سعر للصرف بين بغداد واربيل والبصرة، والسعر الاعلى في الديوانية والعمارة والكوت.
وجاءت قائمة سعر صرف الدولار امام الدينار مع اغلاق البورصات كالاتي:
السعر الرسمي من البنك المركزي
100$=132,000
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100$=145,450 بغداد
100$=145,450 اربيل
100$=145,450 البصرة
100$=145,500 السليمانية
100$=145,500 دهوك
100$=145,550 کرکوك
100$=145,550 حلبجة
100$=145,500 موصل
100$=145,500 النجف
100$=145,600 الرمادي
100$=145,600 سماوة
100$=145,550 الناصرية
100$=145,600 كربلاء
100$=145,600 بعقوبة
100$=145,600 حلة
100$=145,650 الكوت
100$=145,650 الديوانية
100$=145,600 تكريت
100$=145,650 العمارة