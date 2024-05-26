المندلاوي: طريق التنمية نقطة التقاء مصالح المنطقة

2024-05-26 00:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، أن طريق التنمية نقطة التقاء مصالح المنطقة ، فيما دعا قطر إلى المشاركة في حركة الاستثمار التي يشهدها العراق.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، والوفد النيابي المرافق له، التقى مساء اليوم السبت في الجزائر، رئيس مجلس الشورى القطري، حسن الغانم، والوفد المصاحب له، لمناقشة العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين".واكد المندلاوي خلال اللقاء، بحسب البيان، ان "العراق يشهد استقرار امني كبير، ومضى بتوقيع اتفاقيات ومشاريع استراتيجية مهمة، منها طريق التنمية الذي يجعل من العراق نقطة التقاء مصالح المنطقة"، داعيًا "الاشقاء العرب ومنهم القطريين إلى المشاركة في حركة الاستثمار التي يشهدها العراق".وأشار إلى ان "مجلس النواب حريص على انجاح عمل الحكومة عبر دعم الاتفاقيات مع البلدان الشقيقة والصديقة"، مؤكدا "ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية والدبلوماسية، وتفعيل عمل لجنة الصداقة الثنائية، واهمية التواصل والتنسيق المستمر بين الغرف التجارية لزيادة التكامل بين الشركات في البلدين".