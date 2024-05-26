الرافدين يوجه بتسلم طلبات إطفاء السلف والقروض التي بذمة الشهداء والجرحى

2024-05-26 00:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه مدير عام مصرف الرافدين علي كريم الفتلاوي ، فروع المصرف كافة بتسلم طلبات إطفاء السلف والقروض التي بذمة الشهداء والجرحى من مؤسسة الشهداء.وبحسب وثيقة للمصرف حصلت وكالة الانباء العراقية (واع) على نسخة منها، فان مدير عام مصرف الرافدين علي كريم الفتلاوي وجه فروع المصرف كافة بتسلم طلبات اطفاء السلف والقروض التي بذمة الشهداء والجرحى من مؤسسة الشهداء وفقا للنسب المشمولة بالقانون".