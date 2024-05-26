انفجار أثناء ملاحقة عصابة في المقدادية بمحافظة ديالى

2024-05-26 00:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، يوم السبت، بسماع دوي انفجار في قضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قضاء المقدادية شهد دوي انفجار تبعه اطلاق نار".

وأضاف أن "ماحصل هو ملاحقة عناصر لعصابات الاتاوات والتهريب لشاحنة لايقافهم واطلاقهم النار على الشاحنة وانفجار اطاره واصابة سائقها بجروح، وصوت الدوي الذي هز القضاء ناجم عن انفجار إطار الشاحنة".

وفي وقت لاحق؛ أبلغ مصدر أمني بالقاء القبض على أحد المتهمين الذي قاموا بإطلاق النار على صاحب الشاحنة في المقدادية.