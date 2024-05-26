وصول أكبر حاجة عراقية إلى مكة المكرمة

2024-05-26 01:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعوصلت الى مكة المكرمة الحاجة (كاظمية حاتم) اكبر معمرة عراقية تؤدي مناسك الحج هذا العام، تبلغ من العمر 104 اعوام.وذكرت بعثة الحج العراقية في بيان لها، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان" المتعهد ( علي عبد الرضا كاظم ) ضمن بعثة الحج العراقية رافق الحاجة العراقية البالغة من العمر 104 اعوام من المدينة المنورة الى مكة المكرمة، عبر قطار الحرمين، بعد ادائها مراسم زيارة النبي الأكرم (ص)، حرصا منه على سلامة وصولها وعلى نفقته الخاصة".واشارت البعثة الى ان" كوادر البعثة العراقية تولي اهتماما بالغا للحجاج وخاصة من كبار السن الذين يمثلون اغلب ضيوف الرحمن".