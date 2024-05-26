2024-05-26 01:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على شخص اقدم على قتل شخصاً في منطقة العلاوي بجانب الكرخ. وقالت القيادة في بيان، ورد لمنصة “إيشان”، إن “مفارزها في شرطة الكرخ تلقت معلومات دقيقة تفيد بوجود حادثة قتل في منطقة العلاوي/ شارع 4”. وأضافت، أنه “على الفور تم تشكيل فريق عمل والتوجه للمكان المحدد، تبيّن قيام […]

ظهرت المقالة كاميرات المراقبة ترصد متهماً قتل شخصاً ولاذ بالفرار في بغداد أولاً على ايشان.