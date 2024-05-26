2024-05-26 01:12:07 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح





وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال ترؤسه، أمس السبت، الاجتماع الثاني للجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات، بأن تجري استضافة دورية لكل اتحاد أو نقابة، في جلسة مجلس الوزراء، لمتابعة المتطلبات والمستحدثات في ما يتعلق بعمل النقابة وشؤونها المهنية، ومتطلبات القطاع المهني الذي تمثله.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن السوداني وجّه أيضاً بتشكيل لجنة لدراسة إعداد آلية لمنح مكافآت تشجيعية وحوافز إلى الباحثين العراقيين المتميزين الذين تُنشر بحوثهم في منصّات ومجلات علمية وعالمية رصينة، وكذلك دراسة قانونية طلب نقابة الأكاديميين لتمتعهم بمخصصات كاملة خلال الإجازات المرضية، ومدى تطابقها مع ضوابط القانون. وبشأن عقد مؤتمر أطباء الأسنان العرب، الذي من المقرر أن تستضيفه العاصمة بغداد، وجّه بتقديم كامل الدعم لنقابة أطباء الأسنان، ليخرج المؤتمر بما يليق بمكانة العراق.

إلى ذلك، أعرب رئيس الوزراء عن ثقة الحكومة بالمهندسين وهم ينجزون ما خططت له من برامج ومشاريع كبرى.وقال السوداني، في تدوينة على منصة "X": "في يوم المهندس العراقي، تحية وتهنئة وتقدير، لكل مهندس عراقي أسهم في إعمار العراق، وتحمل المسؤولية المشرفة في تطوير مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية". وأضاف: "نضع ثقتنا بمهندسينا في كل ميادين العمل وهم ينجزون ما خططت له الحكومة من برامج ومشاريع كبرى. مهندسو العراق امتداد لإرثنا الرافديني الحضاري الخلاق، وقادة العمل الميداني من أجل مستقبل مزدهر".



