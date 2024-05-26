2024-05-26 01:12:07 - المصدر: جريدة الصباح

‎بغداد: محمد الأنصاري





قدَّم رئيس الجمهوريَّة عبد اللطيف جمال رشيد والوفد الرفيع الذي رافقه إلى طهران، أمس السبت، واجب العزاء إلى القيادة الإيرانيَّة، بوفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ورفاقه الذين قضوا بحادث طائرة مأساوي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، أنَّ "وفداً عالي المستوى رافق رئيس الجمهورية ضمَّ رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، والأمين العام لتحالف النهج الوطني أبو كرار الفريجي، والأمين العام لحركة (بابليون) ريان الكلداني، ورئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، ووزير العدل خالد شواني، ووزير البيئة نزار ئاميدي، وعضو مجلس النواب محمود المشهداني، وعضو مجلس النواب خالد العبيدي، ورئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، ورئيس ممثلية إقليم كردستان فارس عيسى، إضافة إلى عدد من المسؤولين".

وحضر رئيس الجمهورية والوفد المرافق، المجلس التأبيني المقام على أرواح الرئيس الإيراني الراحل آية الله إبراهيم رئيسي ورفاقه في حسينية الإمام الخميني بطهران، وقدّم التعازي إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي، وكبار المسؤولين الإيرانيين بوفاة الرئيس آية الله إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية أمير حسين عبد اللهيان ورفاقهما في حادث الطائرة المأساوي.

وأعرب عن عميق التعازي وبالغ المواساة إلى السيد علي الخامنئي والشعب الإيراني الصديق بهذا الحادث المفجع، مؤكداً وقوف العراق إلى جانب إيران في هذا المصاب الجلل.

وأشاد بمواقف الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الداعمة للعراق، وسعيه لتعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب دوره البارز في المحافل الدولية، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يواجه أبشع أنواع العدوان، معرباً عن أسفه العميق لهذا الحادث الذي سبق زيارة مرتقبة ومهمة للرئيس الإيراني إلى العراق لبحث العلاقات المتينة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وبما يلبي مصلحة الشعبين الجارين.

من جانبه، أعرب السيد علي الخامنئي عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على حضوره لتقديم العزاء، وإلى الشعب العراقي لمشاعره وتعاطفه مع الشعب الإيراني، مؤكداً العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين وضرورة مواصلة الطريق لتعزيزها وتنميتها.

كما التقى رئيس الجمهورية، القائم بأعمال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور محمد مخبر، وذلك لتقديم التعازي بوفاة رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي ورفاقه.



