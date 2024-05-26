الإعلام الأمني: استشهاد أحد عناصر الحشد العشائري بانفجار عبوة ناسفة في ديالى

2024-05-26 01:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، استشهاد أحد عناصر الحشد العشائري وإصابة 4 اخرين بانفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بالساعة 2140 من يوم السبت انفجرت عبوة ناسفة قرب إحدى النقاط التابعة لمتطوعي الحشد العشائري في قرية داود السالم ضمن مدنية خان بني سعد بمحافظة ديالى، إذ خرجت قوة أمنية بهدف البحث والتفتيش بالقرب من النقطة ذاتها، حيث انفجرت عبوة ناسفة أخرى".وتابع: " مما ادى الى استشهاد احد عناصر الحشد العشائري متاثراً بجراحه بعد نقله إلى المستشفى، فيما أصيب 4 آخرين بجروح طفيفة بسبب هذا الحادث".