استشهاد وإصابة 8 عناصر من القوات الأمنية بانفجار عبوتين ناسفتين في بعقوبة

2024-05-26 01:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (26 آيار 2024)، باستشهاد وإصابة 8 عناصر من القوات الأمنية بانفجار عبوتين ناسفتين جنوب غرب بعقوبة.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا على قوة مشتركة من الصحوة والجيش قرب قرية داوود السالم 14كم جنوب غرب بعقوبة ضمن حدود ناحية الامام محمد السكران، ما اسفر عن استشهاد منتسبين اثنين من الصحوات وإصابة 6 من بينهم 3 منتسبين بالجيش".

وأضاف، أن "القوات الأمنية فرضت اجراءات مشددة لتفتيش المنطقة تحسبا من وجود عبوة اخرى".



