2024-05-26 01:54:06 - المصدر: منصة إيشان

أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، باستشهاد عنصر بالحشد العشائري في محافظة ديالى. وقالت الخلية في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنه “بالساعة 2140 من يوم السبت انفجرت عبوة ناسفة قرب إحدى النقاط التابعة لمتطوعي الحشد العشائري في قرية داود السالم ضمن مدينة خان بني سعد بمحافظة ديالى”. وأضافت: “خرجت قوة أمنية بهدف البحث والتفتيش بالقرب […]

ظهرت المقالة انفجار عبوتين ناسفتين في ديالى تودي بحياة منتسب بالحشد وتصيب 4 آخرين أولاً على ايشان.