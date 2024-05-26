2024-05-26 01:54:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ منح القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، ضباط الداخلية المشاركين في المعارك الخاصة بتنظيم داعش قِدَماً لـ6 أشهر.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن السوداني اشترط لتمرير ذلك أن يتم تأشير القدم بعد الجدول الترقيات الخاص.

وأضاف أن السوداني شمل بقراره منتسبي الداخلية قدم مدة سنتين للسبب نفسه.

وكان السوداني قد منح في كانون الأول المنصرم قدماً لضباط ومنتسبي قيادة الشرطة الاتحادية لمدة ستة أشهر، كما منح المنتسبين قدماً لمدة سنتين.