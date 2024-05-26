العراق يحرز الوسام الذهبي ببطولة العالم برفع الأثقال للشباب في بيرو

2024-05-26 02:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع - احسان المرسوميأحرز العراقي حازم علي الوسام الذهبي ببطولة العالم برفع الأثقال للشباب الجارية في بيرو.وقال المنسق الإعلامي لاتحاد رفع الأثقال قاسم شلاكة لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الرباع العراقي علي حازم وزن 96 كغم أحرز الوسام الذهبي في بطولة العالم برفع الأثقال للشباب بعد ان حقق 177 بفاعلية النتر فيما احرز الوسام البرونزي بالمجموع بعد ان جمع 312 كغم".