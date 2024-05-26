ساندرو يعادل رقم أسطورة يوفنتوس

2024-05-26 08:36:03 - المصدر: واع

متابعة – واعحقق البرازيلي أليكس ساندرو، الظهير الأيسر ليوفنتوس، رقما تاريخيا مع السيدة العجوز بعد مشاركته أمام مونزا، في اللقاء الأخير هذا الموسم بالدوري الإيطالي.ساندرو شارك أساسيا في المباراة 327 له بقميص يوفنتوس، ليعادل الرقم التاريخي المسجل باسم التشيكي بافيل نيدفيد، أسطورة النادي.وأصبح ساندرو هو أكثر لاعب أجنبي ارتداء لقميص يوفنتوس عبر التاريخ بالتساوي مع نيدفيد.وخلال المباراة تمكن ساندرو من تسجيل الهدف الثاني في شباك مونزا بالدقيقة 28.وخرج الظهير البرازيلي في الدقيقة 73 وهو يبكي، وسط محاولات من زملائه لاحتوائه وتوديعه، كما ودع الجماهير.يشار إلى أن اليوفي فاز على ضيفه مونزا 2-0، لينهي الموسم في المربع الذهبي.وستحسم نتائج أتالانتا موقع يوفنتوس سواء بتراجعه للمركز الرابع أو بقائه ثالثا.