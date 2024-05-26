الزراعة: إجراءات لخفض أسعار الأسماك

2024-05-26 09:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تبنّت وزارة الزراعة إجراءات عدّة للحدِّ من ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحليَّة الذي تشهده حالياً، والذي عزته إلى أسباب عدّة. وشهدت أسواق بيع الأسماك المحلية الحية، ارتفاعاً بأسعارها، إذ سجّل الكيلوغرام الواحد منها، بين عشرة إلى 12 ألف دينار، وهو ما تسبّب بعزوف المواطنين عن اقتنائها. وقال معاون مدير عام دائرة الثروة الحيوانية لشؤون الأسماك التابعة للوزارة الدكتور حاتم فيصل الجبوري في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، إنَّ الوزارة تبنت الحلول المناسبة لخفض أسعار الأسماك، منها توفير مفاقس في المديريات التابعة لدائرته ضمن بغداد والصويرة وميسان والبصرة والأنبار وبابل وواسط والديوانية وديالى، وكانت الأولى بذلك هي محافظة كركوك التي أطلقت إصبعيات في نهر الخاصة. وأضاف أنَّ الخطوات تتضمن إطلاق ملايين الإصبعيات وزريعات الكارب بالمسطحات المائية في البلاد، إذ تم إطلاق 415 ألف إصبعية للأنواع المحلية النادرة وهي الشبوط والكطان والبني والبز، في محافظة ذي قار، مع إطلاق 750 ألف إصبعية ببحيرة الرضوانية بوجبتين وللأنواع ذاتها، فضلاً عن 238 مليون سابحة وزريعة أسماك كارب بوجبتين، علاوة على بيع إصبعياتها للمزارع السمكية المجازة، وبأسعار رمزية. وعزا الجبوري أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية، إلى قرار منع صيدها حالياً بسبب موسم تكاثرها، بما يضمن الحفاظ على المخزون السمكي في الأنهر والمسطحات المائية، منوهاً بأنَّ السبب الثاني عائد إلى قرار وزارة الموارد المائية ردم آلاف البحيرات غير المرخصة والمتجاوزة على الأنهر بسبب شحّ المياه، داعياً الأجهزة الأمنية ببغداد والمحافظات، إلى منع الصيد الجائر، بهدف إيصال أحجام الأسماك الموجودة حالياً، إلى الأوزان المناسبة خلال 5 إلى 6 أشهر من الآن.