تفعيل الدفع الإلكتروني في الصيدليات

2024-05-26 09:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

شكّل فريق التواصل الحكومي لجنة لتفعيل الدفع الإلكتروني في الصيدليات، مبيناً أنَّ 1432 صيدليَّة زُوِّدت بجهاز الدفع الإلكتروني. وقال نائب رئيس الفريق، عدنان العربي، في حديث صحفي، إنه تم عقد الاجتماع الثاني مع نقابة الصيادلة من أجل تفعيل توجيهات رئيس الوزراء بشأن بطاقة الدفع الإلكتروني في الصيدليات والمذاخر، موضحاً أنَّ الاجتماع أسفر عن شمول أكثر من 17 ألف صيدلية بأجهزة الدفع الإلكتروني. وبينما لفت إلى أنَّ الصيدليات التي تسلّمت أجهزة الدفع الإلكتروني بحدود 1423 صيدلية، أعرب عن أمله بأنه مع تشكيل اللجنة ستكون هناك رقابة على الصيدليات وتفعيل التعاون مع المواطنين، مؤكداً أنه سيتم عقد اجتماع آخر بعد شهر للخروج بالنتائج والتوصيات التي تم إقرارها خلال هذا الاجتماع.