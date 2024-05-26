رئيس الوزراء: مستشفيات العراق ومنشآته الطبية في خدمة أهلنا الفلسطينيين

2024-05-26 09:42:01 - المصدر: واع

بغداد-واعأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن مستشفيات العراق ومنشآته الطبية في خدمة أهلنا الفلسطينيين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى مساء أمس السبت، زيارة إلى الجرحى الفلسطينيين الراقدين في مستشفى دار التمريض بمدينة الطب في العاصمة بغداد، للاطمئنان على أوضاعهم وتلقيهم العلاج الكامل".وأشاد خلال تفقده الجرحى من النساء والأطفال والرجال، "ببطولات الشعب الفلسطيني وصموده في وجه العدوان الصهيوني الغاشم، مجددا موقف العراق الثابت من فلسطين وقضيتها العادلة".وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن "مستشفيات العراق ومنشآته الطبية جميعها في خدمة أهلنا الفلسطينيين، وأن هذا أقل ما يقدم لهم من واجب، مرحباً بهم في بلدهم الثاني العراق".يذكر أن العشرات من الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم قد وصلوا على متن طائرة للقوة الجوية العراقية إلى بغداد لتلقي العلاج والرعاية، بعد أن خرجت جميع المنشآت الصحية في غزة عن الخدمة، نتيجة استمرار العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد.