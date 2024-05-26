التعايش السلمي بين المكونات على طاولة رئيس مجلس القضاء الأعلى و محافظ نينوى

2024-05-26 09:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأحد (26 آيار 2024)، مع محافظ نينوى عبد القادر الدخيل التعايش السلمي بين مكونات المحافظة.

وذكر اعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل محافظ نينوى عبد القادر الدخيل".

وأضاف، أن "القاضي زيدان بحث مع محافظ نينوى الإجراءات القانونية التي تحقق التعايش السلمي بين مكونات المحافظة ودعم مشاريع الإعمار فيها".