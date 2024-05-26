النزاهة: 27 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا لشهر نيسان

2024-05-26 09:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، مجموع الأوامر القضائيَّة الصادرة عن المحاكم المُختصَّة والمُنفَّذة بحقّ ذوي الدرجات العليا لشهر نيسان.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "أوامر القبض والاستقدام في القضايا التي تولَّت مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات التحقيق فيها، وأحالتها إلى القضاء، إلى أنَّ الجهات القضائيَّـة أصدرت (27) أمر قبض واستقدامٍ قضائية بحق ذوي الدرجات العليا".

وأضاف، أن "الأوامر القبض صدرت ايضا بحق (42) من المتهمين الذين تم ضبطهم بالجرم المشهود و(32) من ملفات تسلم الهاربين والأموال المهربة".