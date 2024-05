ذي قار: القبض على متهم أطلق النار على دورية شرطة في مدينة الصدر

2024-05-26 09:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاحد، القاء القبض على متهم بعد اطلاقه العيارات النارية بإتجاه احدى دوريات الشرطة في مدينة الصدر. وذكر بيان للقيادة، ورد إلى “شبكة اخبار الناصرية”، أن ‘قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء مكي شناع الخيكاني وجه بملاحقة المتهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه” وأضاف،...

