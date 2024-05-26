تفجير يستهدف مطعم KFC في بغداد والسلطات الأمنية تعتقل المهاجمين

2024-05-26 09:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأحد، باستهداف مطعم KFC بتفجير شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة محلية الصنع كانت موضوعة امام مطعم KFC ضمن منطقة شارع فلسطين انفجرت مخلّفة أضراراً مادية دون إصابات تُذكر.

وفي وقت لاحق أوضحت قيادة عمليات بغداد، في بيان اليوم، أن شخصين مجهولي الهوية كانا يستقلان دراجة نارية قاما برمي "عبوة ناسفة" محلية الصنع - حسب رأي خبير الأدلة الجنائية - أمام باب احد المطاعم ضمن محلة 506 في منطقة "شارع فلسطين" بجانب الرصافة، مما نتج عنه حدوث أضرار في واجهة المطعم فقط.

ووفقا للبيان، فإنه على الفور تم غلق مخارج المنطقة وتشكيل فريق عمل مشترك من (قسم شرطة باب الشيخ، فوج طوارئ بغداد/السادس) بإسناد استخباري، والتوجه لمكان الحادث، وبعد متابعة كاميرات المراقبة وتعقب الجناة تم كشف هويتهما و الوصول اليهما وإعتقالهما، مشيرا إلى ضبط الدراجة النارية والاسلحة (المسدسات) التي كانت بحوزتهما وتسليمها الى مركز شرطة القناة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.