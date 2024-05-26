عمليات بغداد توضح بشان استهداف احد مطاعم شارع فلسطين بعبوة ناسفة

2024-05-26 09:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد (25 آيار 2024)، ايضاحا بشان استهداف احد مطاعم شارع فلسطين بعبوة ناسفة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنها "تود ان توضح الموقف الرسمي بشأن قيام شخصين مجهولي الهوية يستقلان دراجة نارية برمي عبوة ناسفة محلية الصنع حسب رأي خبير الأدلة الجنائية امام باب احد المطاعم ضمن محلة 605 في منطقة شارع فلسطين بجانب الرصافة".

وأضافت انه "نتج عن الحادث اضرار في واجهة المطعم فقط"، لافتا الى انه "على الفور تم غلق مخارج المنطقة وتشكيل فريق عمل مشترك من (قسم شرطة باب الشيخ، أفواج طوارئ بغداد/السادس) بإسناد استخباري، والتوجه لمكان الحادث، بعد متابعة كاميرات المراقبة وتعقب الجناة".

وأشارت الى انه "تم الكشف عن المتهمين والوصول اليهم واعتقالهما وضبط الدراجة النارية والأسلحة (المسدسات) التي كانت بحوزتهما وتسليمها الى مركز شرطة القناة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".