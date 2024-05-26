2024-05-26 10:00:08 - المصدر: منصة إيشان

نشر مستشار العلاقات الخارجية لرئيس مجلس الوزراء العراقي، فرهاد علاء الدين، رد عبره على الانتقادات التي وجهت للحكومة بعد قرار إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025. وفيما أكد علاء الدين أن بغداد لن تتخلى عن التعاون الدولي، رد على المنتقدين الذين يرون أن إنهاء هذه المهمات دفعة […]

ظهرت المقالة مستشار السوداني يسرد إخفاقات “يونامي”: إنهاء مهامها لن يؤدي إلى عزلة العراق أولاً على ايشان.