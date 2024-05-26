2024-05-26 10:00:08 - المصدر: منصة إيشان

اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، مدينة ومخيم جنين، وكذلك مدينة نابلس ومناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة، فيما شنت قصفا عنيفا على مناطق واسعة في قطاع غزة. تفصيلا، أفادت مصادر فلسطينية محلية في الضفة الغربية أن عددا من المركبات العسكرية الإسرائيلية وترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مدينة جنين من شارع الناصرة ومن شارع جنين نابلس، […]

ظهرت المقالة القوات الإسرائيلية تقتحم جنين ونابلس وتشن غارات عنيفة على غزة أولاً على ايشان.