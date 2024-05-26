2024-05-26 10:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مدير ناحية الامام محمد السكران، هادي المعموري، اليوم الاحد (26 آيار 2024)، عن انطلاق عملية امنية في محيط قرى داوود السالم جنوب غرب محافظة ديالى.

وقال المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "عملية امنية من عدة محاور انطلقت في محيط قرى داوود السالم شرقي الناحية بعد استهداف نقطة مرابطة امنية للصحوات في ساعة متأخرة من مساء يوم امس بعبوتين ناسفتين اسفرتا عن استشهاد عنصر من الصحوات وإصابة 7 بينهم مدني و3 جنود احدهم بحالة حرجة".

وأضاف ان "هجوم الامس يدلل على نشاط لخلايا داعشية في قاطع مترامي يمتاز بغزارة الإنتاج الزراعي وهو الثاني من نوعه خلال 2024 بعد استهداف دورية قبل اشهر بعبوتين ناسفتين ضمن منطقة الرواجح"، لافتا الى ان ما حصل يستدعي جهود امنية مضاعفة لكشف هوية من قام بهذا الفعل الإرهابي".

وأشار المعموري، الى ان "عملية القوات الامنية تحمل 3 اهداف رئيسية هي تامين المناطق وإعادة الانتشار وادمة زخم جهود طمأنة الأهالي في ارياف هي الاقدم على مستوى ديالى".

يشار الى ان مصدر أمني، افاد أمس السبت، باستشهاد وإصابة 8 عناصر من القوات الأمنية بانفجار عبوتين ناسفتين جنوب غرب بعقوبة.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا على قوة مشتركة من الصحوة والجيش قرب قرية داوود السالم 14كم جنوب غرب بعقوبة ضمن حدود ناحية الامام محمد السكران، ما اسفر عن استشهاد منتسبين اثنين من الصحوات وإصابة 6 من بينهم 3 منتسبين بالجيش".

وأضاف، أن "القوات الأمنية فرضت إجراءات مشددة لتفتيش المنطقة تحسبا من وجود عبوة أخرى".